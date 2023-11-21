زيارة لطلاب الصناعات الغذائية بالجامعة التكنولوجية بالأقصر لمجزر وادي نسيم

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة علمية ميدانية لمجزر دواجن وادي نسيم بمركز إسنا، لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج الصناعات الغذائية، للتعرف على الإجراءات الصحية ومراحل الذبح داخل المجزر.

وتعرف الطلاب خلال الزيارة على مراحل العمل داخل المجزر، بداية من عملية استلام الدواجن والفحص الظاهري مرورا بمراحل الذبح والسمط والترييش، ثم التجويف وإزالة الأحشاء حتى خروج المنتج النهائي، ثم عمليات التطهير، والتعرف على شروط التخزين الجيد للدواجن داخل المجزر.

وشهدت الزيارة تفاعلا من الطلاب، بالأسئلة النقاشية حول الإجراءات الصحية داخل المجزر لإنتاج دواجن مجمدة سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي بمواصفات جودة عالية.

وأوضح الدكتور حمودة دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، أن الزيارات الميدانية المكثفة، تصقل مهارات وخبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل مباشرة، إضافة إلى التعرف على مشكلات المجتمع الصناعي وتقديم يد العون والحلول الفنية، ودراسة المشكلات الكبرى وتحويلها لمشروع بحثى يخدم تلك المجمعات الصناعية، بما يتناسب مع أهداف جامعة طيبة التكنولوجية.

ومن جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، الشكر للمهندسين والعاملين بالمجزر، لإتاحة الزيارة لطلاب الجامعة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين.