وزير الري يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمؤتمر العربي للمياه بالسعودية

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شارك وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمؤتمر العربي للمياه والمجلس الوزاري العربي للمياه، والمنعقد اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر مشاركة وزير الري، رئيس الوفد المصري، في اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي ستنعقد غدا الأربعاء.

وستناقش الدورة الحالية إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

كما سيشارك سويلم في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه والمقرر انطلاقه غدا الأربعاء على مدى يومين تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية .. الهدف السادس - التحديات والفرص"؛ لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام.

وكانت اجتماعات اللجان الفنية للمؤتمر العربي والمجلس الوزاري العربي للمياه قد بدأت يوم الأحد الموافق ١٩ نوفمبر بمشاركة الوفود الفنية من الدول العربية المختلفة.