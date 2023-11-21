يرى حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن هناك لاعبين سيكون لها دور مع منتخب مصر بعد كأس أمم إفريقيا، ومن بينهم عمر فايد المحترف خارج مصر، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تواجد ياسر إبراهيم مع المنتخب الوطني أيضًا في الفترة الحالية.

وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية: "دور المدير الإداري في منتخب مصر هو تسهيل الأمور الإدارية والتي تخص المعسكرات، وعندما يخرج بتصريح معين بالتأكيد يكون حصل عليه من المدير الفني، وإيهاب لهيطة من أفضل المديرين الإداريين الذين عملوا في المنتخبات".

وأضاف: "الجميع أشاد بقرار روي فيتوريا باستبعاد اللاعبين لأنهم لم يتدربوا بشكل جيد، ويجب غلق الملف والتركيز فقط مع استدعائهم للمعسكر القادم بشكل طبيعي، وإمام عاشور وحسين الشحات من اللاعبين المميزين في الأهلي، وطارق حامد لاعب محترف، ويجب أن يلتزموا مع ناديهم والمنتخب وتطبيق الاحترافية بحذافيرها".

وواصل: "استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف منتخب مصر بعد عقوبات نادي الزمالك أمر عادي، وسبق وانضم عصام الحضري رغم رحيله عن الأهلي إلى سيون السويسري، وعندما تكون الواقعة شديدة يتم رفع مذكرة لاتحاد الكرة ويحدث تحقيق ويتم إبلاغ الجبلاية بكل شيء، الزمالك طبق لائحته على اللاعبين والمنتخب ليس له علاقة بالأمر".

وتابع: "مواجهة الأهلي أمام ميدياما الغاني مهمة جدا، من أجل تدارك ما حدث في الموسم الماضي خلال دور المجموعات، والفريق حقق نتائج سيئة في البداية وصعد في النهاية بعد مواقف معينة منها إهدار أطهر الطاهر لاعب الهلال لركلة جزاء أمام صنداونز".

وأكمل: "كولر يمتلك لاعبون جاهزون منهم العناصر الدولية، والقوام الرئيسي جاهز لمواجهة ميدياما الغاني، ولا توجد أي أزمة لدى الجهاز الفني للأهلي بالنسبة للاعبين، ولكن أنتوني موديست لازال علامة استفهام، رغم أنه سجل هدفًا رائعًا في الجونة، لكن لازال مستواه بعيد ويفتقد اللمسة الأخيرة ولست مقتنعًا باللاعب الفرنسي حتى الآن".

وأتم: "الأهلي ضم موديست لموسم واحد بمقابل مالي كبير، وأتمنى أن يخيب الظنون ويتألق مع الفريق في المرحلة المقبلة".