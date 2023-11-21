وزير التنمية المحلية الفلسطيني يستنكر ازدواجية المعايير في التعامل مع أطفال غزة

ثمن الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي ندد فيه بانتهاك القانون الإنساني والدولي في غزة، مشيدا بموقفه ضد التهديدات والابتزازات الإسرائيلية والأمريكية، والتزامه بالقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة.

وقال مجدلاني في مداخلة عبر الزوم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور إن عدد قتلى الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة في السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام لم يتجاوز عدد القتلى فيها ٧٠٠٠ قتيل ولكن في ٤٥ يوما تجاوز العدد الضعف في القصف الإسرائيلي على غزة؛ حيث تجاوز ١٣٠٠٠ شهيد، فضلا عن ٦٠٠٠ مفقود تحت الأنقاض وأكثر من ٦٠٠٠ طفل شهيد.

وأشار إلى أن اليوم يوافق يوم الطفل العالمي ولكنه عاد بأسوأ ما يكون على الطفل الفلسطيني فضلا عن تدمير المدارس مستنكرا ازدواجية المعايير؛ حيث يعتبر بوتين مجرم حرب لأنه قتل٣٠ طفلا لأوكرانيا، لكن لا يعتبر من يقتل ٦٠٠٠ طفل في غزة مجرم حرب.

وأوضح أن القضية الفلسطينية لم تجد في محكمة العدل الدولية الملاذ ولا الملجأ الآمن لكي تحتمي من جرائم الاحتلال.