السوداني: العراق بيئة آمنة للاستثمار

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ العراق بات يمثل اليوم بيئة آمنة للاستثمار.

وقال السوداني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن العراق "منفتح على الإفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الإسبانية مع كل ما توفره الحكومة في العراق من قوانين تسهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا إلى ضرورة "التدخل العاجل من قبل جميع الدول الأوروبية الفاعلة، لوقف تداعيات الأحداث في غزة بسبب الحرب المأساوية التي تستهدف المدنيين وأهمية العمل سريعا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في غزة".

وبحسب البيان، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في جميع المجالات، خصوصا في المجال الاقتصادي والزراعي والتنموي.