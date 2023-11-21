قيادي بحماس: إسرائيل تواصل تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة لدفعهم للهجرة نحو مصر

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل تهجير الفلسطينيين من شمال إلى جنوب غزة لدفعهم للهجرة نحو مصر.

وأكد الحية خلال مؤتمر صحفي، أن شعب غزة متجذر في أرضه ولا ترهبه هجمات إسرائيل.

وشدد على أن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز أمام بسالة المقاومة وصمود الشعب "سوى ارتكاب المجاز بحق المدنيين".

وأضاف ان جيش الاحتلال يستهدف المرافق الصحية والخدمية ويحول بعضها لمناطق عسكرية.

وأردق قائلا "الاحتلال يواصل فبركة الروايات حول المستشفيات، ونؤكد أننا لم نستخدم أي مقر صحي لأعمال المقاومة".

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.