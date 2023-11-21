 مدبولي: مؤتمر لجنة الأوراق المالية فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومواجهة المخاطر - بوابة الشروق
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مدبولي: مؤتمر لجنة الأوراق المالية فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومواجهة المخاطر

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 10:21 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية يمثل فرصة جيدة من أجل تبادل الخبرات والأفكار.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر السنوي المنعقد اليوم الثلاثاء، أن تبادل يتيح فرصة جيدة للتعامل مع المخاطر المالية وكيفية تحقيق الاستدامة في القطاع المالي.

وأوضح أن العالم التقني يشهد تغيرا متسارعا، ذاكرا أنّ التكنولوجيا المالية والاستدامة عنصران مهمان لتحقيق الشمول المالي وتوفير وصول عادل ومستدام للخدمات المالية للجميع.

ولفت إلى أنّ هذا الأمر يتطلب اقتصادا ناميا، موضحا أنّ مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية.


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