قال عدد من أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة إنهم غادروا اجتماعا عقدوه مع مجلس الحرب الإسرائيلي بعد خيبة أمل أصابتهم من سير الاجتماع.

وقال الأهالي "الشعور هو أننا لا ينظر إلينا بما فيه الكفاية كبشر.. الأمر لا يتعلق بالأهداف والاستراتيجيات، بل بالناس، وبالمجتمع".

وصرح أفراد آخرون من العائلات خرجوا من الاجتماع بأنهم شعروا أن إطلاق سراح الرهائن لا يعتبر الهدف الرئيسي في الوقت الحالي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه وعلى الرغم من وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم استبعاد عشرات العائلات من الاجتماع مع مجلس وزراء الحرب بسبب نقص المساحة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن اشتباكات اندلعت بين الحراس والعائلات التي تم صدها.

وأكد في السياق أن الاجتماع عقد بعد أكثر من ساعة إثر دخول جميع العائلات.

وبعد نهاية الاجتماع، أجرت وسائل الإعلام مقابلة مع ممثل العائلات الذي قال إنه غادر الاجتماع خلال انعقاده، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء جديد مما سمعته العائلات بالفعل".

ووفقا له، جاء إلى الاجتماع بعد لقاء قبل يومين مع الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذين أخبرا العائلات أن عودة الرهائن بالنسبة لهم هو الهدف النهائي للحرب.

وأردف بالقول "أردت أن أرى أن بقية أعضاء مجلس الوزراء يفكرون بهذه الطريقة أيضا، وكان الجواب الذي حصلت عليه هو لا".

وأفاد في السياق بأنه وبالنسبة لهم لا توجد أولوية بين الهدفين إسقاط حماس وإعادة الرهائن.

جدير بالذكر أن بعض عائلات المحتجزين كثفت جهودها لتحقيق صفقة تبادل الأسرى، وطالبت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت عضوي مجلس إدارة الحرب، بمضاعفة جهودهما لإقناع الحكومة بضرورة التوجه إلى صفقة تبادل، ووضعها على رأس سلم الأولويات.