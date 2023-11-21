كلية علوم بورسعيد تنظم ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة

شهد الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد الكلية العلوم بجامعة بورسعيد، فعاليات ورشة عمل بعنوان " العمل الحر هو الحل" تحت رعايتة وبإشراف الدكتور محمد كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة المؤتمرات بالكلية حاضر فى الورشة الدكتورة زينب محمد بقسم الفيزياء.

وقد افتتح الدكتور عميد الكلية الورشة بكلمة أشار فيها إلى أهمية معرفة الطلاب مدى قدرتهم على العطاء بعد التخرج وكيفية تحقيق النجاح ليس في الدراسة فقط ولكن أيضا في الحياة العملية، مشيرا إلى كيفية الوصول إلى تحسين مستوي المعيشة لدى العديد من الطبقات في المجتمع يأتي من خلال العمل الحر وبدايته تأتي من المشروعات الصغيرة.

كما ألقى الدكتور محمد كامل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع كلمة وجه فيها بضرورة البحث عن حلول تمنحنا حياة كريمة ومن هذه الحلول العمل الحر.

وشرحت الدكتورة زينب محمد الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء المقومات التي تؤهل أي شخص لبدء عمل حر وطرح أفكار للعديد من المشروعات الصغيره التي لا تحتاج إلى خبرات ولا رؤس أموال كبيره تتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين بالكلية، ومناقشة أفكار بعض المشروعات التي يمكن أن يطرحها الحضور لمعرفة جدوى تنفيذها في هذه الفتره وأسباب فشل معظم المشروعات الصغيرة لتفاديها، والمقومات المطلوبة لضمان نجاح أي مشروع صغير والاستمرار فيه وطرح الفرص التي يقدمها السوق في هذه الفتره لاختيار المشروع المناسب للفتره القادمة.