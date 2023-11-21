 برلين تخطط لإعادة الجنود الذين أرسلتهم إلى قبرص لإجلاء رعايا ألمان من الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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برلين تخطط لإعادة الجنود الذين أرسلتهم إلى قبرص لإجلاء رعايا ألمان من الشرق الأوسط

برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 5:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 5:59 م

تعتزم الحكومة الألمانية إعادة الجزء الأكبر من الجنود الذين كانت أرسلتهم إلى منطقة البحر المتوسط استعدادا لمهمة إجلاء محتملة لرعايا ألمان من الشرق الأوسط.

وذكرت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن من المنتظر أن يغادر نحو 1000 جندي جزيرة قبرص اعتبارا من غد الأربعاء، على أن يبقى هناك طاقم أصغر يضم أقل من 200 رجل وامرأة من الجيش الألماني ومعهم مواد وعتاد، وأشارت هذه الدوائر إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على تقدير جديد للوضع.

كان الجيش الألماني نقل قوات خاصة تابعة للبحرية بالإضافة إلى أجزاء من قيادة القوات الخاصة التابعة للجيش إلى قبرص والأردن وذلك في رد فعل على الوضع في المنطقة بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

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