لاجئو الروهينجا الذين يصلون إلى إندونيسيا يواجهون ردود فعل متباينة

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والشرطة المحلية، إن خمسة قوارب تحمل 866 من لاجئي الروهينجا وصلت مناطق في إقليم آتشيه الإندونيسي خلال الأسبوع الماضي، واجهت ردود فعل متباينة من السكان المحليين.

وقد وصلت ثلاثة قوارب أمس الأول الأحد، حيث كانت تقل 525 لاجئا. وقد توقفت في عدة مناطق في آتشيه. وصد سكان القرى، 249 من ركاب القوارب في موقعين الخميس الماضي، قبل أن يتم السماح لهم بالنزول للبر بعد مناشدة عاجلة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وقالت ميترا ساليما سوريونو، المتحدثة باسم المفوضية في إندونيسيا إن اللاجئين أمضوا ما بين شهر وشهرين في المياه المفتوحة عقب أن أبحروا من كوكس بازار في بنجلاديش.

وقالت إن مايمان، رئيسة المفوضية في إندونيسيا "لاجئو الروهينجا يخاطرون مجددا بحياتهم بحثا عن حلول".

وقد رحب بعض الصيادين وسكان القرى في آتشيه باللاجئين، الذين وصلوا على ثلاث دفعات أيام 14 و15 و19 نوفمبر الجاري، وقدموا لهم الطعام ومكان للإيواء والرعاية الطبية.

وقالت الشرطة إن السكان المحليين في الموقعين الذين رفضوا أحد القوارب الخميس الماضي، أرجعوا تصرفهم إلى تجربتهم السابقة غير الجيدة مع بعض اللاجئين، ويتضمن ذلك السلوك "غير السوي".

ويذكر أن الحكومة الإندونيسية، التي لم توقع على معاهدة اللاجئين 1951، طالما نأت بنفسها بصورة كبيرة عن التعامل مع الوضع، مما جعل مصير اللاجئين غامضا.

ونحو مليون من أفراد الروهينجا يقيمون في مخيمات مزدحمة وغير نظيفة في كوكس بازار في بنجلاديش، منذ عام 2017، عندما أجبرهم قمع عسكري عنيف في ولاية راخين في ميانمار على الفرار.