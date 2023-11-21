صحيفة إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل وفي الجليل الأعلى

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ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل، مشيرة إلى تسلل مشتبه به لطائرات معادية.

كما أضافت الصحيفة أن صافرات الإنذار دوت أيضا في الجليل الأعلى.