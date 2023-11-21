السعودية: سخط عربي وإسلامي جراء تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال في غزة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنّ انتقائية المجتمع الدولي قادت للتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مما أثار سخطا عربيا وإسلاميا.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن بلاده تطمح للتجاوب مع مختلف الشركاء لتعزيز التجاوب الدولي مع أولويات المرحلة والخطوات العملية التي يجب أن يتخذها المجتمع الدولي ومؤسساته لإيقاف الانتهاكات العسكرية وحقن دماء الأبرياء.

وأشار إلى أنه يجب تفعيل خطوات جادة من أجل إحلال السلام المستدام.

وحذر من أن استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن، يضعف شرعية النظام الدولي ومصداقية المدافعين عنه.

ولفت إلى أنه يجب العمل على حفظ الأمن والسلم الإقليميين، محذرا من أن التغاضي عما يحدث قد يغذي التطرف والعنف.