تحدث حسام مسعود محرم لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، عن التتويج بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم، والتي أقيمت بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكان المنتخب المصري قد فاز بالميدالية الفضية لبطولة العالم لكرة الطائرة جلوس للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارته أمام نظيره الإيراني في المباراة النهائية.

وقال حسام مسعود في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «حققنا إنجازًا كبيرًا بوصولنا لنهائي كأس العالم، وكنا نريد التتويج باللقب، ولكننا واجهنا منتخبًا كبيرًا في اللعبة وهو لم يخسر أي مباراة منذ 11 عامًا».

وأضاف: «التتويج بالميدالية الفضية في بطولة العالم إنجاز غير مسبوق، وهذه خطوة في طريق استعدادنا لأولمبياد باريس القادمة، وهدفنا التتويج بميدالية هناك»

وتابع: «منتخب مصر لديه مجموعة مميزة من اللاعبين ونمتلك خبرات كبيرة في المسابقات القارية، وهدفنا في أولمبياد باريس التتويج بالميدالية الثالثة لنا بعد حصولنا على ميداليتين في أولمبياد أثينا وريو دي جانيرو».

وأكمل لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة: «لكي نحقق ميدالية أولمبية نحتاج إلى دعم كبير من وزارة الرياضة، ويجب أن نخوض معسكرات طويلة ونلعب مباريات دولية كثيرة قبل البطولة من أجل زيادة خبرات اللاعبين الشباب في المنتخب، ومفيش فلوس في الاتحاد لتنظيم معسكرات لنا».

وواصل: «منتخب الطائرة يعاني من قلة المعسكرات في الفترة الأخيرة بسبب قلة الموارد المالية في الاتحاد، ولكن الفترة القادمة لا تحتاج أي تقصير من المنظومة، لكي نستطيع تحقيق ميدالية جديدة لمصر في الأولمبياد».

وأردف حسام مسعود: «الدوري المحلي في مصر ليس على المستوى المطلوب، بسبب قلة عدد مبارياته ولا نلعب بشكل متواصل طوال الموسم والبطولة ضعيفة نسيبًا أيضًا، وتحتاج إلى تطوير كبير من الاتحاد في الفترة القادمة لكي نستمر في تحقيق الإنجازات».

وأتم: «سنخوض بطولة إفريقيا في نيجيريا بشهر يناير القادم، وهذه ستكون البطولة الرسمية الأخيرة لنا في استعداداتنا لأولمبياد باريس، ونتمنى العودة لمصر بلقب البطولة».