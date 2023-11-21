 الطوارئ الروسية تعلن إجلاء 8 مواطنين بأمان من غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الطوارئ الروسية تعلن إجلاء 8 مواطنين بأمان من غزة


نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 8:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 8:04 ص

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية يوم الاثنين عن إجلاء مجموعة أخرى من المواطنين الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وأكدت وصول المجموعة بسلام إلى القاهرة.

ووفقا لما صرح به مقر العمليات التابع لوزارة الطوارئ الروسية في القاهرة استقبلت فرق الأطباء وموظفو الوزارة الموجودون هناك عائلتين مكونتين من 8 أشخاص، 6 منهم مواطنون من الاتحاد الروسي، واثنان آخران من الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، وصلت المجموعة الخامسة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة من القاهرة إلى موسكو على متن رحلة خاصة من وزارة حالات الطوارئ، بينهم فلسطينيون ومواطنون من أوكرانيا والسويد.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إجلاء المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم المتبقين في قطاع غزة.


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