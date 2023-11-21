الخارجية الفرنسية: نشكر السلطات المصرية على جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن «ما يخلق الإحباط اليوم لدى الفلسطينيين هو الفشل في تلبية تطلعاتهم إلى وجود دولتهم المستقلة،».

وأضافت خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن جهود فرنسا ترتكز على 3 نقاط، مشيرة إلى أن «جهود باريس الإنسانية جمعت مليار يورو لسكان غزة».

وأوضحت أن «فرنسا ستقدم لسكان غزة 100 مليون يورو»، متوجهة بالشكر للسلطات المصرية لتمكين إيصال المساعدات إلى غزة.

وأكملت: «تكون هناك مساعدات مستدامة للفلسطينيين في غزة ما لم نتوصل إلى هدنة إنسانية، هذا هو هدفنا الأول، ثم يأتي بعد ذلك عدد من التفاهمات الأمنية، ومصر تعرضت للإرهاب، ويعرف المصريون جيدا معنى الإرهاب».

وذكرت أن مصدر قلق الجميع في المنطقة هو توسع الصراع ليشمل أطرافا أخرى، مضيفة: «فرنسا عملت على ذلك، وزير الخارجية الفرنسي زار لبنان، ورئيس الجمهورية الفرنسية تحدث مع الرئيس الإيراني، وسافر وزير الخارجية 3 مرات للمنطقة للقاء الشركاء بخاصة مصر».