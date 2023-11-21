حزب الله يستهدف قوة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة من "الجمع الحربي" التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عند أطراف "مستعمرة" المنارة بصاروخين موجهين وسقوط عناصرها بين قتيل وجريح‏.

وقال حزب الله، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحفيين في قناة الميادين وسائر الشهداء المدنيين، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم قوة من "الجمع الحربي" التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين ما أدى الى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح". ‏

وكانت مراسلة ومصور يعملان لدى قناة "الميادين"، وستة مدنيين قتلوا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان.