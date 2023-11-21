قال عبدالرحمن أجويرو مهاجم نادي الداخلية، إنه أصر على تسديد ركلة الجزاء ضد مودرن فيوتشر والتي أضاعها، بسبب شعوره بأنه صاحب المجهود في هذه اللعبة منذ بدايتها.

وأضاف أجويرو في تصريحات تليفزيونية: "لم أسمع ما قاله ميمي عبدالرازق خارج الخط بمنعي من التسديد ولكن كنت اتخذت القرار، وأعذر المدرب بسبب ضياع نقطة هامة".

وتابع: "اتصدمت من رد الفعل فقط، خاصةً أنني وقعت مع الداخلية بسبب المدير الفني، وصعبت علي نفسي وهذا الكلام يدمر أي لاعب".

واختتم مهاجم الداخلية: "لن أزعل من ميمي عبدالرازق، وحلمي تمثيل مع المنتخب الوطني الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024 المقبلة".