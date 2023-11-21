تنظيم تدريبات Ylp عن التسويف وتعليم الذات في الغربية

نظمت الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير من خلال مديرية الشباب والرياضة بالغربية "فريق شباب يدير شباب yly"، فعاليات تدريبات "YLP" عن التسويف وتعليم الذات.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

ونفذت فعاليات البرنامج بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، الذي يهدف إلى تدريب عدد كبير من الشباب، فضلًا عن مساعدة القادة الشباب على تطوير مهاراتهم ومعارفهم في كيفية تصميم وتنفيذ وإدارة مبادرات طوعية في مجلات بناء السلام المجتمعي، والتعايش السلمي‎.

كما يعتمد التدريب على تعريف التسويف الذي هو صعوبة إقناع النفس بالقيام بالمهام الواجب عليها إتمامها؛ فبدلًا من أن نعمل على المهام الضرورية، نمارس أنشطةً أخرى.

ويعرِّفه بعض الباحثين بأنه شكل من أشكال فشل تنظيم الذات، يتميز بالتأخير غير العقلاني للمهام على الرغم من العواقب السلبية المحتملة لذلك، وذلك تحت إشراف ولاء محمود مدير المكتب الفني.

من جانبه أكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى دعم الشباب ومشاركتهم لجميع فعاليات الوزارة، وحث روح التعاون والمشاركة من خلال الأعمال التطوعية التي يشارك بها الشباب في جميع إيفنتات الوزارة، وغيرها.

كما أشار إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الشباب للتعرف بطريقه بسيطة على العديد من التساؤلات التي تدور في أذهانهم، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والتي تحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب استغلال مهارات التعليم بالطريقة الصحيحة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من خلال متخصصين في علوم الكمبيوتر، والتصميمات واللغات، وتعلم كيفية الاعتماد على النفس وتنمية المهارات الأساسية.