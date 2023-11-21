وزير الزراعة: مصر الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا في الاستزراع السمكي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي تمويلات المشروع القومي لإنتاج اللحوم البتلو تخطت أكثر من 8 مليارات جنيه لنحو 44 ألف مستفيد، مشيرا إلى تجاوز الإنتاجية أكثر من 450 ألف رأس.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن المشروع حافظ على تلبية احتياجات المواطن من اللحوم على الرغم من التأثر بالأوضاع الإقليمية بالسودان مؤخرا، مشيرا إلى تراوح نسبة تغطية احتياجات الإنتاج المحلي من اللحوم بين 55 إلى 60 %.

وعلى صعيد مجال الثروة السمكية، أشار إلى إطلاق العديد من المشروعات على غرار الفيروز والغليون وقناة السويس والديبة، فضلا عن الاهتمام بالاستزراع السمكي، موضحا أن مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا على صعيد الاستزراع السمكي والسادسة عالميا.

وأشار إلى بلوغ إجمالي تكلفة الأعلاف المستورة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي إلى أكتوبر المنصرم إلى أكثر 8 مليار دولار، لافتا إلى توسع المزارعين في إنتاج الذرة بعد إضافتها إلى منظومة الزراعة المصرية.

وأضاف أن تحرك أسعار الدواجن يعد انعكاسا طبيعيا في ظل ظروف ارتفاع التكلفة على المنتج، مشيرا إلى إضافة الحكومة الدواجن ضمن مبادرة الدولة مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسة؛ بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن.

وأشار إلى توجه الدولة نحو بناء احتياطيات استراتيجية من المحاصيل الزراعية على غرار المشروع القومي للصوامع وذلك في سبيل تدعيم منظومة الأمن الغذائي وتحقق الاكتفاء النسبي بمختلف القطاعات، لافتا إلى ارتفاع قدرة الدولة على تخزين القمح من 1.7 مليون طن إلى 3.5 مليون طن.