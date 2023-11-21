ندوة عن الصحة النفسية الإيجابية للطالب الجامعي بجامعة مطروح

نظمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، ندوة بعنوان "الصحة النفسية الإيجابية للطالب الجامعي"، تناولت أهمية الصحة النفسية للفرد، مناهج الصحة النفسية، الأمراض النفسية والسلوك المرضي، الفرق بين الأمراض الذهانية والأمراض العصابية.

وتحدث الدكتور شادي أبو السعود أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية، خلال الندوة، عن كيفية التمتع بصحة نفسية جيدة، حيث أوضح أنه يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الأشخاص الذين يعطون طاقة سلبية، عدم تحديد شخص واحد ليكون مصدرًا للسعادة، الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، الاتزان الانفعالي، رضا الفرد عن ذاته وتقبلها، تنظيم الذات وتحمل المسئولية، بالإضافة إلى وضع أهداف حياتية ومحاولة الوصول إليها، والقدرة على مواجهة الإحباط.

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح؛ خلال الندوة، حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية للطلاب، وذلك بالتعاون مع المتخصصين والخبراء من مختلف الهيئات والأجهزة المعنية، بهدف زيادة وعي الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات في المستقبل، متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي. .