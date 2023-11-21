شولتس يلتقي رؤساء منظمات دولية رائدة في ديوان المستشارية

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أعلن المكتب الصحفي الاتحادي في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتس التقى في ديوان المستشارية رؤساء منظمات دولية رائدة.

وأوضح المكتب أن شولتس تبادل وجهات النظر مع رؤساء منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حول قضايا عالمية مهمة.

كما تمت دعوة بنك التنمية الأفريقي لحضور هذا اللقاء كضيف خاص.

وأكد شولتس: "أصبح التعاون والمشاركة القائمين على أساس قواعد عادلة أهم من أي وقت مضي وذلك نظرا لتعدد التحديات العالمية"، مشيرا إلى أن من الممكن للمنظمات الدولية أن تساعد في "تعزيز العولمة الذكية".