وزير الدفاع الأمريكي لزيلينسكي: لا نملك عصا سحرية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة لا تملك "عصا سحرية" لأوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي في كييف بعد اجتماع مع زيلينسكي، يوم الاثنين، حسبما نقلت وسائل إعلام أوكرانية: "في صراع كهذا، لا توجد أسلحة يمكن أن تكون عصا سحرية".

ووفقا لأوستن، تعتمد نتائج أوكرانيا في ساحة المعركة على قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة المختلفة التي توفرها الدول الغربية.

وقال "إنها معركة صعبة ومرهقة وستستمر على هذا النحو".

وفي وقت سابق أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف قلقة إزاء حديث الدول الغربية عن ضرورة المفاوضات مع روسيا وتراجع الاهتمام بأوكرانيا.

ورجح دانيلوف أن الاهتمام بقضايا أوكرانيا في العالم قد يتراجع بسبب نزاعات في مناطق أخرى من العالم، وأن الدول الغربية "ستتعب" من الحرب في أوكرانيا.