تجدد الهجمات الصاروخية على إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي

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ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس في قطاع غزة عاودوا إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل.

وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في مدينة ريشون لتسيون، المقامة على أراضي مدينة عيون قارة، جنوب تل أبيب وعدة مواقع أخرى.

وسمع السكان أصوات انفجارات بعيدة مكتومة في وسط تل أبيب.

كما دوت صافرات الإنذار شمالي إسرائيل. وأعلن الاحتلال في وقت سابق أنه تم إطلاق صواريخ أيضا من لبنان صوب إسرائيل، ورد الجيش بشن عمليات قصف لغزة.

ولم ترد في البداية أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أو أضرار.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة منذ بداية عملية الأقصى في السابع من أكتوبر.