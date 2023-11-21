هآرتس: الجيش الإسرائيلي ينشر أكثر من 10 آلاف جندي في قطاع غزة

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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي منتشرين في قطاع غزة في الحرب ضد حماس.

وتتمركز تلك القوات بشكل رئيسي في أحياء الزيتون وجباليا في مدينة غزة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي في نهاية أكتوبر، كانت هناك أيضا عدة حالات قتلت فيها القوات الإسرائيلية بنيران صديقة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

ويقول الجيش إنه يجري التحقيق في تلك الحوادث من أجل تعلم الدروس للمستقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قتل ما مجموعه 66 جنديا في قطاع غزة منذ بداية الهجوم البري.