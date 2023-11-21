 الجيش الإسرائيلي: العثور على منشأة تخزين أسلحة تحت مسجد في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: العثور على منشأة تخزين أسلحة تحت مسجد في غزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 5:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 5:12 ص

قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على منشأة لتخزين الأسلحة و"مختبر لصواريخ حماس" في قبو مسجد في قطاع غزة.

وعثر الجنود أيضا على "متفجرات ومواد لصنع قنابل" ومدخل نفق هناك، حسبما قال الجيش مساء الإثنين.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش صواريخ وقذائف هاون ومكوناتها وفتحة النفق في الطابق السفلي من المبنى في مدينة غزة المتنازع عليها بشدة.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وتتهم القوات المسلحة الإسرائيلية مرارا حركة حماس بالعمل من منشآت مدنية واستخدام المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية.

وأضاف الجيش أن الجنود دمروا أيضا مصنعا للأسلحة تابعا لمنظمة الجهاد الإسلامي في المنطقة الساحلية.

وتردد أيضا أنهم استولوا على مراكز قيادة تابعة لحماس في مدينة غزة. كما تم تدمير أنفاق هناك في الأيام الأخيرة .

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