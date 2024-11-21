وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لوقف المجازر في غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، الخميس، إن «قرار المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في غزة، واستخدام التجويع سلاحًا، وإنهاء العدوان وإدخال مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء القطاع».

وبحسب ما نشرته قناة «المملكة»، أكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة أن «تأخذ العدالة مجراها، ويطبق القانون الدولي بعدالة وشفافية».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وأوضح الصفدي، أن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحترم وأن تنفذ»، مشيرًا إلى أن «الشعب الفلسطيني يستحق العدالة».

ولفت إلى أن «المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة، وبالتالي لا بد من التعامل مع القرار باحترام».

ونوه أن «المجتمع الدولي لا يجب أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة في قضايا معينة، ورفضها في قضايا أخرى».

وذكر أن «ثمة سوابق للمحكمة أصدرت خلالها مذكرات اعتقال، وكان هناك موقف دولي بضرورة احترام تلك القرارات».