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أكد مسئول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، أن الظروف مناسبة أكثر الآن مقارنة بالعام الماضي، من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

جاء ذلك في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المسئول الأمني قوله: «نحن نقدر أن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، والظروف مناسبة الآن أكثر مما كانت عليه العام الماضي».

وأوضحت الإذاعة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الاتفاق المعني يشمل إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى «ثمن باهظ آخر سيُطلب من إسرائيل دفعه».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.