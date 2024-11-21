رئيس مجلس الشعب في دونيتسك: قرار ضرب الأراضي الروسية إعلان حرب من قبل الناتو

اعتبر رئيس مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية قسطنطين كوزمين أن قرار السماح باستهداف عمق روسيا بالصواريخ الغربية سيعني "إعلان حرب" على روسيا من قبل الناتو.



وقال كوزمين في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الخميس، إن "قرار توجيه الضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيعقد وضع أصحابه في الساحة العالمية بشكل ملموس".



وأضاف أن "ذلك سيعني إعلان حرب على روسيا من قبل الناتو"، مشيرا إلى أنه "يمكن الحديث أن الناتو أعلن الحرب العالمية الثالثة بشكل علني".

واعتبر أن "أيدي روسيا ستكون حرة بالكامل لعرض ما لم يروه خلال السنتين من العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مقاطعة بريانسك الروسية بصواريخ أمريكية الصنع من نوع ATACMS، وذلك عقب ورود التقارير الإعلامية، التي لم ينف المسؤولون الأمريكيون صحتها، حول أن الإدارة الأمريكية قررت رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ ATACMS لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.