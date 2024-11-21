 البابا تواضروس الثاني يبحث مع وفدا الكنيسة الإريترية إجراءات انتخابات بطريرك جديد لإريتريا - بوابة الشروق
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البابا تواضروس الثاني يبحث مع وفدا الكنيسة الإريترية إجراءات انتخابات بطريرك جديد لإريتريا

محمد فتحي
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:11 م

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدًا من كنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، ضم كل من المطران أبونا باسيليوس المدبر العام للكنيسة، والأب بركات رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمراسم بالمجمع المقدس، الذي سلم قداسته رسالة من المجمع المقدس الإريتري، لبحث الإجراءات الكنسية المطلوبة، من أجل إجراء الانتخابات الخاصة باختيار بطريرك جديد لإريتريا.

وقد تناقش الوفد مع الوفد القبطي المكون من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، بضرورة مشاركة أي من الكنيستين في إجراءات انتخاب بطريرك جديد.

وقد تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في إريتريا يوم 9 ديسمبر المقبل. على أن تُجرى مراسم تنصيب البطريرك الجديد في شهر يناير 2025 في العاصمة أسمرة.

 

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