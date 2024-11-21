محافظ الأقصر يستقبل سفيرة المكسيك بالقاهرة

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، ليونورا رويدا سفيرة المكسيك بالقاهرة وذلك في إطار الاحتفاء بانتهاء أعمال ترميم البعثة الأثرية المكسيكية بمقبرة TT 39 بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر.

وقدمت سفيرة المكسيك بالقاهرة الشكر لمحافظ الأقصر نيابة عن شعب وحكومة المكسيك، كما أشادت بجمال وعراقة مدينة الأقصر، مؤكدة أن الشعبين المصري والمكسيكي أصحاب حضارات قديمة وعريقة ولديهم آثار وأهرامات وشعب كان يرتبط بمعتقدات تشبه معتقدات المصري القديم ولكن بأسماء مختلفة، كما أن منظمة اليونيسكو تهتم بتلك الآثار، لافتة إلى أن المطبخ المكسيكي وما به من أكلات عريقة من السمات المميزة للشعب المكسيكي.

وأضافت أنها تتطلع لتفعيل مذكرة التفاهم بين مدينة يوكاتان المكسيكية ومدينة الأقصر، وأكدت أن المكسيك تتشابه مع مصر في اعتمادها على صناعة السياحة كأحد أهم مصادر الدخل بالإضافة إلى الصناعة.

وأكدت سعادتها بالتعاون في مشروع ترميم مقبرة TT 39 كونها علامة فارقة وهامة من علامات الصداقة والتضامن بين البلدين كللت جهود 20 عام، متطلعة لمزيد من التعاون السياحي بين البلدين وذلك بافتتاح خط طيران مباشر بين البلدين بالقريب العاجل.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر، إن دولة المكسيك من أوائل الدول التي حرصت على إقامة علاقات دبلوماسية مع مصر منذ عام 1958 كما تم افتتاح سفارتها بالقاهرة عام 1960، مؤكدا التقارب والتعاون بين البلدين في كل المجالات.

وأشاد بدولة المكسيك كدولة حديثة لها تجارب رائدة في مجال الطرق ، مضيفا أنه قام بزيارتها في وقت سابق للاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها في مصر.

وقال محافظ الأقصر، إنه تقابل والبعثة الأثرية المكسيكية التي تعمل بالبر الغربي وأشاد بجهودهم الكبيرة في ترميم مقبرة TT 39، وأكد حرصه على مزيد من التعاون في كافة المجالات التعليمية والثقافية والسياحية متمنيا المزيد من جهود البعثات الأثرية، ومتطلعا إلى زيادة أعداد السياح المكسيكيين لمصر والأقصر بوجه خاص.

وبنهاية اللقاء أهدت السفيرة المكسيكية كتاب عن تاريخ دولة المكسيك باللغة العربية، كما أهداها محافظ الأقصر تمثال للملكة تي وبردية تحاكي مشهد من مقبرة الملك توت عنخ أمون.