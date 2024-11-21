وزير كندي يترك منصبه حول إدعاءاته بشأن انتمائه للسكان الأصليين

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن وزير التوظيف يعتزم ترك منصبه عقب تساؤلات استمرت أسابيع حول إدعاءاته السابقة بشأن انتمائه للسكان الأصليين.

وقال ترودو في بيان إن راندي بواسونولت سيتنحى عن منصبه الوزاري على الفور "من أجل تركيز جهوده على تبرئة نفسه من الادعاءات الموجهة ضده."

وتعرض بواسونولت للتدقيق بعد أن أثارت صحيفة ناشيونال بوست تساؤلات حول ما إذا كان لديه أي أصل يعود للسكان الأصليين.

وذكرت الصحيفة أن شركة كان يشارك في ملكيتها مع آخرين تقدمت بطلب للحصول على عقود حكومية مدعية أنها مملوكة لسكان أصليين.

وقد تم وصف بواسونولت بأنه من السكان الأصليين عدة مرات في اتصالات خاصة بالحزب الليبرالي، وفي عام 2018 أشار إلى نفسه بانه "عضو منتسب غير مقيم من قبيلة كري الهندية".

وقد تراجع بواسونولت عن هذه الادعاءات منذ ظهور التقارير، ودعاه سياسيون معارضون من حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد هذا الأسبوع إلى الاستقالة.

ويعني رحيله عدم وجود أي عضو في مجلس الوزراء من مقاطعة ألبرتا الكندية.