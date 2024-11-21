مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكشف عن قائمة العروض التونسية المشاركة بدورته الـ 25

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض التونسية المشاركة في دورته الـ 25.

وضمت القائمة 24 عرضا، هم: "عصفور جنة" لحسام الساحلي، و"اعتراف" لمحمد علي سعيد، و"عطيل وبعد" لحمادي الوهايبي، و"روضة العشاق" لمعز عاشوري، و"أم البلدان" لحافظ خليفة، و"قرط" لمحمد بوسعيدي، و"البوابة 52" لدليلة المفتاحي، و"واحد" لمروان الميساوي، و"شكون" لنادرة تومي ومحمد شوقي خوجة، و"الصراط" لصابر الحامي.

بالإضافة إلى "غوغاء" لكمال العلاوي، و"عرايس" لحاتم المرعوب، و"طريق مسدود" لكريم عاشور، و"اغتراب" لانتصار عيساوي، و"قونة.. قاعة الإنتظار" لفرحات دبش، و"بلا عنوان" لمروى المناعي، و"محير سيكا" لبشير الدريسي، و"كوم كوا" لنصر الدين الحجاج، و"أطياف" لحبيبة الجندوبي، و"وصايا الديك" لوليد الدغسني.

وأيضا "التابعة" لتوفيق الجبالي، و"جرانتي العزيزة" لمحمد الفاضل الجزيري، و"21.24" ليوسف بوعجاجة، و"ماذا لو" لفتحي العكاري.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".