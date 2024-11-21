بسام راضي يشارك مع الرئيس الإيطالى احتفالية 200 عام على تأسيس المتحف المصرى في تورينو

شارك بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بجانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتارلا الاحتفالية التى نظمتها مدينة تورينو الإيطالية بمناسبة مرور 200 عام على افتتاح متحف الآثار الفرعونية بالمدينة عام 1824، وذلك بحضور وزير الثقافة الايطالى وعمدة تورينو وكبار المسؤولين الإيطاليين، بجانب وفد مصرى برئاسة وزير السياحة شريف فتحى، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، ومدير المتحف المصرى.

وصرح بسام راضى بأنه بصفته سفير مصر في إيطاليا وكمواطن مصرى يعتز بحضور فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية والمسىولين الإيطاليين لتلك الاحتفالية الإيطالية المصرية التى تعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية والتى تعد بمثابة تتويج لما وصلت إليه العلاقات المصرية الإيطالية من مراحل شراكة متقدمة في جميع المجالات خلال العامين الماضيين، كما تجسد الاحتفالية مدى امتزاج وتلاقى الارث التاريخى والحضارى المتبادل بين شعبى البلدين الصديقين والإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك التى تمتلكها كل من مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الثنائى ولكن على المستوى المتعدد والاقليمى والدولى امتدادا لما قدمته كل من الحضارة المصرية والرومانية من إسهامات للإنسانية جمعاء فى جميع مناحى الحياة منذ فجر التاريخ.

كما عبر السفير بسام راضي عن خالص تقدير مصر للحكومة الإيطالية ومدينة تورينو ومجلس إدارة المتحف المصرى على الجهد المبذول لعرض تاريخ الحضارة الفرعونية وتطوير العرض المتحفى على احدث طراز بالوسائل التكنولوجية الحديثة على نحو يفتخر به كل مواطن مصرى.

جدير بالذكر أن متحف الآثار الفرعونية في مدينة تورينو بشمال إيطاليا تم تأسيسه عام 1824 حين كانت المدينة حينها هى عاصمة مملكة إيطاليا قبل انتقال العاصمة الي مدينة فلورنسا عام 1865 ثم إلى مدينة روما العاصمة الحالية منذ عام 1871 وحتى بعد التحول إلى النظام الجمهورى عام 1946.

ويعد متحف تورينو هو الأكبر على مستوى العالم خارج الأراضى المصرية ويحظى بإقبال سياحى عريض حيث سجل دخول مليون زائر العام الماضى من مختلف الجنسيات.

ويضم المتحف أكثر من 30 ألف قطعة أثرية أصلية من مختلف العصور والأسر الفرعونية المتتالية، وقد تضمنت الاحتفالية الحالية افتتاح الغرفة الجديدة المخصصة للأغراض الجنائزية للملكة نفرتاري.