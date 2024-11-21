ميقاتي يبحث مع قائد الجيش اللبناني الوضع الأمني وتعزيز دور الجيش في الجنوب

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، زيارة إلى مكتب وزير الدفاع موريس سليم، حيث جرى عرض الوضع الراهن، لا سيما في الجنوب.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، زار ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه، وجرى البحث في الوضع الأمني في البلاد، وتعزيز دور الجيش لا سيما في الجنوب.

ووفقًا للبيان «حيا ميقاتي قائد الجيش ورعايته الأبوية لشئون المؤسسة العسكرية، ومطالبها، واندفاعه في حمايتها، والذود عن كرامة عسكرييها».

قام رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي بزيارة وزير الدفاع موريس سليم في مكتبه وجرى عرض الوضع الراهن لا سيما في الجنوب.



كما زار رئيس الحكومة قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه، وجرى البحث في الوضع الامني في البلاد وتعزيز دور الجيش لا سيما في الجنوب.

وقد حيا رئيس الحكومة

"قائد الجيش… pic.twitter.com/P2nSJQLD21 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 21, 2024

وفي وقت سابق، أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن «الجيش لا يزال منتشرا في الجنوب ويقدم التضحيات ولن يتركه لأنه جزء من السيادة الوطنية».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، في أمر وجهه اليوم بمناسبة العيد الـ 81 للاستقلال: «إن لبنان الجامع لكلّ مكوّناته، والوطن النهائي لكلّ اللبنانيين، توالت عليه الأزمات والحروب والانقسامات والتدخّلات، لكنّه بقي صامدا كصمود أرزه».

وأضاف: «تحلّ ذكرى الاستقلال هذا العام، ووطننا يعاني حربا تدميرية، تتكثّف الاتصالات للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، يمنح وطننا هدوءًا يمهّد لعودة أهلنا في الجنوب إلى أرضهم، وباقي النازحين إلى منازلهم».

ولفت إلى أن «الجيش يعمل بالتنسيق مع قوّة الأمم المتّحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، ضمن إطار القرار 1701، كما يقف إلى جانب أهله وشعبه انطلاقًا من واجبه الوطني، ويواصل تنفيذ مهمّاته رغم الصعوبات والأخطار».