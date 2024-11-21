الشرطة الإسبانية: تفكيك منظمة إجرامية لتجنيد قُصّر في تنفيذ جرائم قتل وتفجيرات

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء تفكيك منظمة يُزعم أنها كانت مكرسة لتجنيد قتلة مأجورين من القُصّر، حيث تم اعتقال عدة مشتبه بهم في مدينة أليكانتي، بينهم زوجان سويديان وابنهما القاصر.

وقالت الشرطة إن العصابة، التي كانت تعمل عبر تطبيق تليجرام، جندت قُصّر من السويد والدنمارك لتنفيذ جرائم قتل بالتعاقد وتفجيرات، كما تورطت في تجارة الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال.



وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن العملية تمت بالتعاون مع السلطات السويدية والدنماركية، وبتنسيق من وكالتي إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" والعدالة الأوروبية "يوروجست".



ونشرت الشرطة مقطع فيديو على يوتيوب يظهر عملية اعتقال تمت في وضح النهار، حيث جرت مطاردة أحد المشتبه بهم واعتقاله تحت تهديد السلاح في شارع عام.



وأضاف البيان أن التحقيقات بدأت في مايو الماضي بعد اعتقال قاصر سويدي في بلدة بينالمادينا الساحلية بمنطقة الأندلس. وكان المراهق قد تم تجنيده من قبل المنظمة وسافر إلى إسبانيا لقتل أحد أعضاء عصابة دراجات نارية منافسة، إلا أن الشرطة أحبطت الجريمة.



وفي الوقت نفسه، اعتقل قاصران سويديان في الدنمارك بعد تجنيدهما من قبل العصابة لتنفيذ جريمة قتل أخرى، حيث صادرت الشرطة مسدسين كانا بحوزتهما.



وكشفت التحقيقات أن المنظمة الإجرامية تضم زوجين وابنهما القاصر، حيث لعب الأب والابن دورا محوريا في تجنيد القُصّر ودفع الأموال لهم لتنفيذ عمليات القتل، وفقا لبيان الشرطة الإسبانية.