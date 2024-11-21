مصر تفوز بجوائز مهرجان شرم الشيخ المسرحى

• «مائة وثلاثون قطعة» أفضل العروض الكبرى.. و«هجرة الماء» يحصد جائزة مسار الطفل والنشء

• الإعلان عن كوريا الجنوبية ضيف شرف للدورة العاشرة

حصدت العروض المصرية نصيب الأسد من جوائز الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى؛ حيث حصل عرض «مائة وثلاثون قطعة» على جائزة أفضل عرض متكامل فى مسار العروض الكبرى، كما حصد عرض «هجرة الماء» جائزة أفضل عمل بمسابقة مسرح الطفل والنشء.

وذهبت جائزة أفضل عمل متكامل فى مسابقة المونودراما إلى العرض الإسبانى Lyric Dragonfly، وفى مسار مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، حصد الجائزة العرض العراقى «سلمى».

وفى جوائز مسار مسابقة العروض الكبرى، فاز العرض العمانى «انعكاسات» على جائزة أفضل نص، واقتسمت جائزة أفضل ممثل رجال مناصفة بين محمد العجمى عن عرض «انعكاسات» من سلطنة عمان؛ وشريف عمر عن عرض «اصطياد» من دولة الإمارات العربية المتحدة، واقتسمت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين ماريان إليزابيث من إيطاليا، وحمد الفزارية من سلطنة عمان، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض الإيطالى «هاملت».

وحصد المخرج المصرى محمد فرج جائزة أفضل إخراج عن عرض «مائة وثلاثون قطعة»، واقتسمت جائزة أفضل سينوغرافيا مناصفة بين عرض «مائة وثلاثون قطعة» من مصر، و«انعكاسات» من سلطنة عمان، كما حصل على شهادات فى التمثيل كل من عبد الله الخديم عن العرض الإماراتى «اصطياد»، وكوندريسا كاجتاى من كسوڤو.

وفى مسابقة مسرح الشارع منحت لجنة التحكيم شهادات خاصة لكل من العرض الليبى «خرف»، والفنان أحمد بيلا عن العرض المصرى «خلف النافذة»، وديكور العرض العمانى «فضيلة عبيد».

فى مسابقة مسرح الطفل والنشء، ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل أداء جماعى، إلى العرض الإماراتى «حكايات صامتة»، وشهادتى تميز للعرض المصرى «هجرة ماء»، وحصل عليها كل من الطفلة فريدة الملاح فى التمثيل، والطفلة فريدة محمد فى الغناء.

وفى مسابقة المونودراما، ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى ماركوبولا من إيطاليا.

وخلال الحفل أعلن الفنان مازن الغرباوى رئيس ومؤسس المهرجان عن اختيار دولة كوريا الجنوبية ضيف شرف للدورة العاشرة، والمقرر إقامتها فى عام 2025، وأن أكاديمية المسرحية sitfy سوف تقوم بمنح شهادات تعادل الدبلومة.

وشهد حفل الختام الذى أقيم مساء أمس الأول على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، عرض أغنية «هنغنى» بطريقة الفيديو كليب غناء مصطفى يزن وسيرا أحمد، كلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركى.

كرم المهرجان فى حفل ختامه الفنان محمد العمروسى، ومنحه درعه، وأهدى العمروسى تكريمه لخطيبته الفنانة مى فاروق، والتى حرصت على تواجدها فى حفل الختام.

فيما كرّم المهرجان أيضا أعضاء لجنان المشاهدة والتحكيم ومدربى الورش الفنية والماستر كلاس بالمهرجان، وكذلك صناع حفل الافتتاح والختام، وهم كل من الملحن كريم عرفة، والمطربة الشابة سيرا أحمد، المطرب الشاب مصطفى يزن، كاتب حفل الافتتاح والختام عز دين حافظ، والفنان خالد الذهبى، ومخرج حفلى الافتتاح والختام المخرج محمد ميدو هشام، ثم تكريم الفنانة السورية مروة الأطرش مقدمة حفلى الافتتاح والختام.