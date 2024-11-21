 أمريكا تتهم الملياردير الهندي جوتام أداني بالاحتيال على المستثمرين - بوابة الشروق
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أمريكا تتهم الملياردير الهندي جوتام أداني بالاحتيال على المستثمرين

د ب أ
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:42 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:42 ص

اتهم مدعون أمريكيون الملياردير جوتام أداني بالاحتيال على المستثمرين وإخفاء خطة لرشوة مسؤولين في الهند.


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