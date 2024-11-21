ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس أن اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم؛ لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحريةِ والسيادةِ والوحدة الوطنية، وبما تَبعَثُ في نفوسِهم مِن رجاءٍ بغدٍ أفضل".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي، قوله إن الجيش الذي يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب، يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره زودا عن أرض الوطن وسيادته واستقلاله، معززا بثقة اللبنانيين بأنه الأمل والمرتجى.

وأشارت الوكالة، إلى أن رئيس الحكومة توجه بمناسبة الذكرى الـ 81 للاستقلال إلى وزارة الدفاع الوطني صباح اليوم حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش.