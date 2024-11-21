وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الأمريكي يناقشان جهود وقف إطلاق النار في غزة

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

كما بحث الجانبان التطورات في لبنان، إضافة إلى الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

وأمس الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح.

وطالب مشروع القرار بإطلاق سراح المحتجزين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية فإن مجلس الأمن الدولي صوت بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد لصالح القرار؛ الذي رعته الدول الـ10 المنتخبة من أصل 15 عضوا في المجلس، لكن القرار لم يتم اعتماده بسبب الفيتو الأمريكي.