وكيل رياضة الغربية يشهد فعاليات انضمام لاعب فريق كابيتانو بالمحافظة لنادي العثمانيون

شهد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الخميس، فعاليات انضمام أحد لاعبي مشروع كابيتانو الغربية، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني لكبيتانو مصر، وكابتن مصطفى قرني المدير الفني للمقاولين، والدكتور السيد الشتيحي مندوب الوزارة، وشويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة، وأمير الغرباوي منسق كابيتانو بالغربية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بتسويق لاعبي المشروع القومي كابيتانو مصر، حيث تم انضمام اللاعب وجيه جرجس وجيه لاعب كابيتانو الغربية؛ ليصبح ضمن فريق نادي العثمانيون، وسط احتفال وتشجيع من الحضور على تأهله لتلك الخطوة؛ آملين منه التقدم.

وأشار الدكتور محمود سعد، المدير الفني لكبيتانو مصر، إلى المنهجية العلمية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني، وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب، متمنياً لهم دوام التوفيق، والاستمرار في العمل الجاد، لتحقيق مزيد من الانجازات الرياضية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية، أن مشروع كابيتانو مصر استهدف اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكل محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والاندية المصرية والعالمية، موضحاً أن اللاعبين بمحافظة الغربية على مستوى عالي من الكفاءة.