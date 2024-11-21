مدير مستشفى كمال عدوان: المكان سيتحول إلى مقبرة جماعية ما لم تدخل المنظمات الدولية

قال مسئول طبي في غزة لشبكة CNN، الخميس، إن 65 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على شمال القطاع خلال الليل، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأضاف المسئول، وهو الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا، أن «المصابين ما زالوا يصلون إلى المستشفى».

وأشار إلى أن «الفريق الطبي في المستشفى انتشل 65 شهيداً من تحت الأنقاض»، لافتا إلى أن الأطباء والطواقم الطبية ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض بـ«أيديهم»، بسبب غياب فرق الإنقاذ.

وأكمل: «سيتحول المستشفى إلى مقبرة جماعية إذا لم يتم التدخل العاجل من المنظمات الدولية، ولم يتم إدخال الإمدادات الطبية.. لا توجد سيارة إسعاف واحدة متوفرة شمال غزة».

وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 43,985 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.