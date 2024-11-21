اتحاد الصحفيين العرب يشكر الرئيس السيسي ويدعوه لرعاية احتفالية العيد الستين

بعث رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تسلمهم مقر الاتحاد الجديد بوسط القاهرة، مؤكدًا فيها تقدير المجلس للرئيس؛ لحرصه على دعم الصحافة والإعلام.

ووجه "اللامي"، الدعوة إلى الرئيس السيسي لرعاية الاحتفالية الكبرى بمرور 60 عاما على إنشاء الاتحاد كأحد قرارات القمة العربية الطارئة بالإسكندرية عام 1964، وهو ما يؤكد حرص مصر على دعم التعاون الإعلامي العربي، من بلد الحضارة والثقافة والسياسة.

وأضاف أن الاتحاد الذي يضم في عضويته كل نقابات وهيئات وجمعيات الصحافة والإعلام بكل الدول العربية، سيقوم بدوره في الدفاع عن القضايا العربية ووحدة الصف العربي ومواجهة المنظمات الأجنبية التي تحاول النيل من مواقف الدول العربية.

وأشاد رئيس اتحاد الصحفيين العرب، بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في الدفاع عن كل قضايا الأمة العربية، مثنيًا على مواقفه ودعوته الدائمة لوحدة الصف وتعزيز التضامن العربي ويعتبره نهجًا استراتيجيًا أصيلًا.