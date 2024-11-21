الكونغو: الشرطة تعتقل 6 مشتبه بهم بتهمة اقتحام ضريح لومومبا

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اعتقلت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس، ستة أشخاص على خلفية قيامهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري باقتحام وتخريب ضريح زعيم الاستقلال الذي تم اغتياله باتريس لومومبا في العاصمة كينشاسا.

وكسر المخربون خلال عملية الاقتحام التي تمت يوم الاثنين الماضي، صندوقا يحتوي على سن واحد مغطى بالذهب – وهو الجزء الوحيد الذي تبقى من الزعيم السابق بعد اغتياله – حسبما أفادت السلطات.

ولم يتضح على الفور ما حدث للسن.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال الأشخاص الستة مساء أمس الأربعاء، وقالت إنها لا تزال تبحث عن اثنين آخرين من المشتبه بهم.

وقال جاكيمين شاباني ، وزير داخلية الكونغو للصحفيين إن سن لومومبا لم يتضرر أثناء عملية الاقتحام.

ويحظى لومومبا بشعبية كبيرة باعتباره البطل القومي الذي ساعد في إنهاء الحكم الاستعماري.

وأصبح أول رئيس وزراء للكونغو وكان يعتبر أحد أكثر القادة الجدد الواعدين في أفريقيا ، لكنه اغتيل في عام 1961.

وتم تقطيع جثته وإذابتها بالحمض في محاولة واضحة لمنع تحول قبره إلى مزار لأنصاره.

واحتفظ مفوض الشرطة البلجيكي الذي أشرف على عملية التخلص من جسده بسنه الوحيد المتبقي.

وفي عام 2016 ، استولى المسؤولون البلجيكيون على السن من ابنة مفوض الشرطة.

وأعيدت السن إلى الكونغو بعد زيارة فيليب ملك بلجيكا الذي أعرب عن أسفه لانتهاكات بلاده في الكونغو عندما كانت مستعمرة بلجيكية.