الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة، فإنها لم تتمكن حتى الآن من التأكد من مقتل الضيف أو بقائه على قيد الحياة، في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن اغتياله في وقت سابق من العام الجاري.

وأشارت المحكمة إلى أن «الضيف» مسئول عن ارتكاب مجموعة من الجرائم الإنسانية، المتمثلة في: القتل، والمعاملة القاسية، والتعذيب، واحتجاز الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

ولفتت إلى أن «الضيف» ارتكب تلك الجرائم بالاشتراك مع آخرين ومن خلال آخرين، وأمر أو (حث) على ارتكابها، كما أنه فشل في السيطرة على القوات الخاضعة لقيادته.

وقالت إن «تلك الجرائم ضد الإنسانية، كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي شنته حماس وجماعات مسلحة أخرى ضد السكان المدنيين في إسرائيل»، بحسب البيان.

وذكرت أن كبار قادة حماس بما في ذلك الضيف، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وافقوا على تنفيذ عملية 7 أكتوبر 2023 بشكل مشترك.

وأضافت أن «خطة قادة حماس تضمنت استهداف أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل، وأعمال عنف أخرى ضد أشخاص إسرائيليين».