فتح باب الترخيص لـ20 سيارة بخط سير قرية الكوبانية في أسوان

قرر محافظ أسوان إسماعيل كمال، فتح باب الترخيص لـ20 سيارة لخط سير الكوبانية؛ لسد العجز وفقاً للكثافة السكانية، وتخفيف المعاناة عن الأهالي، على أن يقوم مشروع إدارة المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور لتحديد الضوابط والشروط اللازمة الواجب توافرها في العدد المشار إليه من السيارات، ووضع شروط التقديم، وإجراء قرعة علنية لاختيار السيارات لتحقيق مبدأ التكافؤ بمنتهى الشفافية.

ويأتي ذلك في استجابة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، لمطالب أهالي قرية الكوبانية الذين عرضوها عليه أثناء زيارته الميدانية للقرية.

وأكد المحافظ: "نعمل دائماً لتحقيق مصلحة المواطن الأسواني، وهو الذي نستهدفه من الجولات والزيارات الميدانية في كل المدن والمراكز للالتحام المباشر والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم، لسرعة التدخل وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة".