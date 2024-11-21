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اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير

وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
وكالات
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:21 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:21 ص

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين من سكان الخليل بالضفة، وذلك بزعم التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ونجله.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك في بيان مشترك، عن تقديم لائحة اتهام «خطيرة» ضد 3 فلسطينيين من الخليل؛ خططوا لاغتيال بن غفير ونجله شوفائيل، فور وصولهما لموقع حدوث عملية.

ووفق المزاعم الإسرائيلية فإن المتهم الرئيس بالتخطيط لذلك، توجه في يونيو الماضي إلى عدة جهات من بينها حماس وحزب الله؛ للحصول على أسلحة ومتفجرات بهدف «المس بقوات الأمن الإسرائيلية واغتيال بن غفير».


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