نقل مدير منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى في البرازيل

قالت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية، الخميس، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، نُقل إلى مستشفى ساماريتانو بارا دا تشيجوكا في ريو دي جانيرو.

وبحسب وكالة «رويترز»، توجه تيدروس، إلى المستشفى بأعراض التهاب في الأذن الداخلية، وارتفاع في ضغط الدم، بعد أن ظهرت عليه علامات توعك، يوم الاثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين.

يأتي ذلك بعد يومين من نقل رئيس باراجواي سانتياغو بينيا، إلى المستشفى، جراء وعكة صحية ألمت به خلال القمة الـ19 لقادة مجموعة العشرين في البرازيل.

وقال نائب رئيس باراجواي في منشور على منصة «إكس»، الثلاثاء، إن «بينيا عانى من آلام في الصدر خلال قمة قادة مجموعة العشرين، ونُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف».