الجزائر تستعجل المجموعة الدولية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت

رحبت الجزائر بقرار إصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن " هذا الإجراء الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة شعوب ودول المنطقة".

وأكد ذات المصدر أن " الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية لا سيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها وذلك تكريسا لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني".

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، قرارا تاريخيا بأوامر اعتقال ضد رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي بحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وتعتبر ملاحقة نتنياهو وجالانت حدثا مهما للغاية في سياق القانون الدولي الإنساني أيضا، لكونه الأمر الأول من نوعه الذي يصدر ضد قيادات سياسية على أعلى مستوى في إسرائيل على خلفية تطورات القضية الفلسطينية.