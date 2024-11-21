يشهد، اليوم الخميس 21 نوفمبر، عرض الفيلم الأمريكي "قصر الشمس الزرقاء"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "قصر الشمس الزرقاء" روائي تدور أحداثه حول بُعد آلاف الأميال من الوطن، داخل صالون تدليك في نيويورك، تنتقل إيمي وديدي بين الرومانسية والسعادة وواجبات الأسرة. تتعزز علاقة أخوة لعلى ا يمكن اختراقها، لكنها تصبح على المحك خلال رأس السنة القمرية الجديدة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 116 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج كونستانس تسانغ.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".